Düsseldorf - Die Notenbanken in der Schweiz, in Großbritannien und in Japan tagten, ohne jedoch ihren bisherigen geldpolitischen Kurs anzupassen, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.Die britische Notenbank habe aber nur beschlossen, mit 5:3 Stimmen den historisch niedrigen Leitzins von 0,50% beizubehalten. Das Volumen der Assetkäufe sei aber einstimmig bei 445 Mrd. GBP belassen worden. Die Analysten würden davon ausgehen, dass auf absehbare Zeit das bisherige Leitzinsniveau beibehalten werde. Das Britische Pfund habe zum Euro bis auf knapp 0,87 GBP zulegen können.

