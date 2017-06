Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt ist am Freitag mit starker Unterstützung des Schwergewichts Nestlé fester in den Handel gestartet. Zudem präsentieren sich die Vorgaben aus den USA und Asien in einem insgesamt ruhigen Geschäft stabil. Dabei hätten sich die wichtigsten Indizes an der Wall Street nach einigen Schwankungen im frühen Handel erholt und am Ende nur mit leichten Verlusten abgeschlossen, heisst es am Markt. Am heutigen "Hexensabbat", dem "grossen Verfall" von Futures und Optionen auf Indizes und Aktien zum Ende eines Quartals hin, ist derweil mit Kursschwankungen zu rechnen.

Die allgemeine Stimmung an den Finanzmärkten wird von Händler als "ruhig" und "freundlich" bezeichnet. Auf die Krise im Weissen Haus habe es bisher fast keine Reaktion an der Börse gegeben. Etwas Unbehagen bereite allenfalls der jüngste Absturz der Technologiewerte. Allerdings müsse man diesbezüglich in Betracht ziehen, dass der Technologieindex Nasdaq seit Anfang des Jahres um rund 17% gestiegen sei, so der Kommentar eines Händlers weiter. Derweil habe die Freigabe neuer Finanzmittel für Athen keine grössere Bewegungen ausgelöst. Am Nachmittag warten die Anleger noch auf Daten aus den USA zum Häusermarkt und zur Konsumentenstimmung.

Der Swiss Market Index (SMI) zieht bis um 09.30 Uhr um 0,90% auf 8'932,54 Punkte an und liegt somit im Vergleich zu Ende letzter Woche mit knapp 1% im Plus. Der 30 Aktien umfassende Swiss Leader Index ...

Den vollständigen Artikel lesen ...