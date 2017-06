KBI Biopharma, Inc. (KBI) hat zugestimmt, die Vermögenswerte von Alliance Protein Laboratories (Alliance) mit Sitz in San Diego zu übernehmen. Alliance ist ein führendes analytisches Dienstleistungsunternehmen, das sich auf die biophysikalische Charakterisierung von Biopharmazeutika spezialisiert. Alliance wurde 1998 gegründet und ist weltweit gut bekannt und hoch angesehen für ihr Know-how in der Charakterisierung von therapeutischen Proteinen, Peptiden, Nukleinsäuren und Impfstoffen.

Anerkannt als führende Expertin in analytischer Ultrazentrifugation (AUC), einer wichtigen Technologie zur Bestimmung der physikalischen Stabilität, des Assoziierungszustands, Molekulargewichts und der quantitativen Charakterisierung von Proteinaggregaten, war Alliance auch eine Pionierin in der Benutzung von biophysikalischen Methoden, um zu zeigen, dass die Struktur höherer Ordnung von biosimilaren Proteinen und generischer Peptidtherapeutik mit dem Innovator-Produkt vergleichbar ist. Alliance unterstützt seit 2003 biosimilare Entwickler und hat eine große Erfahrung in einem breiten Spektrum von biosimilaren Zielsetzungen.

Diese Übernahme wird KBIs umfangreiche analytische und biophysikalische Charakterisierungsfähigkeiten ergänzen und baut diese Fähigkeiten durch den Einbezug von AUC noch aus. Alle Mitarbeiter von Alliance, inklusive die Mitbegründer Tsutomu Arakawa, Ph.D. und John Philo, Ph.D. werden KBI im Zuge der Übernahme beitreten, wobei Dr. Arakawa und Dr. Philo weiterhin den Betrieb im Labor in San Diego überwachen.

Diese Ankündigung bedeutet eine weitere erhebliche Erweiterung, die KBI 2017 bekannt gab. Begonnen hat es im Februar mit der Hinzufügung ihres Zelltherapieentwicklungs- und Herstellungsbetriebs in The Woodlands, Texas. Im Mai gab das Unternehmen Pläne bekannt, seine Leistungsfähigkeit sowohl in der Niederlassung von Durham, North Carolina wie in der von Boulder, Colorado auszubauen. Am 14. Juni wurde bekanntgegeben, dass die Muttergesellschaft JSR Life Sciences das Genfer Unternehmen Selexis SA übernehmen würde, um mit KBI zu integrieren, damit den Kunden komplette GMP-Lösungen angeboten werden können.

"Wir sind sehr erfreut, Alliance Protein Labs, Dr. Philo und Dr. Arakawa bei KBI Biopharma willkommen zu heißen," sagte KBI President Tim Kelly, Ph.D. "Alliance ist ein Pionierunternehmen in der Anwendung von biophysikalischen Charakterisierungen, um die biopharmazeutische Entwicklung zu beschleunigen. Ihr Know-how in AUC, Zirkulardichroismus, Lichtstreuung und anderen Technologien hat dem Unternehmen den Respekt und die Bewunderung unserer gesamten Branche eingetragen. Die Führungsqualitäten von Dr. Arakawa und Dr. Philo in San Diego geben KBI eine interessante und erfreuliche neue Dimension in unserem Bestreben unseren Kunden zu dienen."

"Alliance hat mit KBI Biopharma den idealen Partner gefunden," meinte Alliance President Tsutomu Arakawa, Ph.D. "Zusammen mit KBI sind wir in der Lage, unseren Kunden einen viel breiteren Bereich an analytischen Charakterisierungsdienstleistungen anzubieten. KBIs Mission, die biopharmazeutische Entwicklung zu beschleunigen, passt hervorragend mit den zentralen Werten von Alliance zusammen. John und ich sind begeistert, durch die Partnerschaft mit KBI auf den Erfolgen von Alliance aufzubauen."

Bis dato hat KBI mitgeholfen, mehr als 300 Moleküle in 68 einzigartigen Gesundheitsindikationen voranzutreiben. Mit der Hinzufügung dieser erweiterten analytischen Fähigkeiten und durch den Zusatz eines Laborbetriebes an der Westküste wird KBI eine noch breitere Palette von Arzneimittel-Entwicklungsprogrammen für ihre globale Kundschaft beschleunigen können.

Über KBI Biopharma

KBI Biopharma ist ein Unternehmen im Bereich Auftragsentwicklung und Herstellung für die Biopharmabranche, das sich auf die Beschleunigung der Ausarbeitung innovativer Entdeckungen zu lebensverändernden biologischen Produkten konzentriert. Von Unternehmen in der Gründungsphase über wissenschaftliche und gemeinnützige Organisationen bis hin zu vielen der größten Pharmafirmen der Welt hat KBI weltweit über 250 Kunden bei der Beschleunigung und Optimierung ihrer Arzneimittel-Entwicklungsprogramme unterstützt.

Die umfangreiche Liste erfolgreicher Programme von KBI ist das Ergebnis des einzigartigen Ansatzes des Unternehmens: Wir wenden die Erkenntnisse, die wir mit unseren fortschrittlichen Techniken der biophysischen und analytischen Proteincharakterisierung gewonnen haben, bei der Entwicklung solider und skalierbarer Verfahren an. Bei KBI liefern wir beschleunigte und integrierte Programme für Verfahrensentwicklung und cGMP-Fertigungsprogramme für eine Vielzahl von Arzneimittelwirkstoffen aus rekombinanten Proteinen (Active Pharmaceutical Ingredients, API) und Zelltherapieprodukten für unsere Kunden.

KBI wurde 1996 gegründet und hat 4 Niederlassungen: Durham and Research Triangle Park (North Carolina), Boulder, Colorado und The Woodlands (Texas).

Über Alliance Protein Laboratories

Alliance Protein Laboratories ist ein Auftragsforschungs- und Beratungsunternehmen, das sich auf biophysikalische Analyse spezialisiert. Es bietet eine breite Palette an biophysikalischen Charakterisierungs-, Vertragsklärungs (Forschungsumfang)- und Beratungsdienstleistungen

Alliance wurde 1998 von Dr. Tsutomu Arakawa und Dr. John Philo gegründet und war die erste klinische Forschungsorganisation (CRO) mit einem Hauptaugenmerk auf biophysikalischer Analyse von Proteinen und Peptiden. Ihr Labor befindet sich im Herzen des biotechnologischen Clusters in San Diego, Kalifornien. Ihre Kundschaft umfasst mehr als 400 Unternehmen, Universitäten und wohltätige Institutionen in Nordamerika, Europa, Asien und Australien.

