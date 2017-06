Boston - Wie von den Marktteilnehmern erwartet, beließ die Bank of England (BoE) sowohl Leitzinsen als auch ihr Kaufprogramm für Vermögenswerte unverändert, so Alan Wilson, Senior Investment Manager - Active Fixed Income bei State Street Global Advisors.Die BoE vollziehe nach wie vor einen geldpolitischen Drahtseilakt, bei dem sie einen vorübergehenden Inflationsdruck gegen Prognosen ausbalancieren müsse, die besagen würden, dass die durch den Brexit ausgelösten Unsicherheiten letztlich die Konjunktur im Vereinigten Königreich bremsen würden. Gestern habe die Abstimmung des Komitees im Fokus gestanden sowie die Frage, ob die jüngsten Hinweise auf eine aggressivere Haltung zu mehr abweichenden Stimmen führen würden - die Antwort sei mit den überraschenden abweichenden Stimmen von Michael Saunders und Ian McCafferty gekommen. Dies zeige, dass sich die aggressivere Haltung im Monetary Policy Committee (MPC) ausweite. Da Kristin Forbes in Kürze das MPC verlasse, verlagere sich der Fokus jetzt auf die anderen Mitglieder des Komitees und deren geldpolitische Entscheidungen in den kommenden Monaten.

