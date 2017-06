Hamburg - Die Anleihen des iBoxx-Index bewegen sich weiterhin in der Nähe ihres Rekordtiefstandes der letzten zwölf Monate, so die Analysten der HSH Nordbank AG.Mittlerweile lägen die Branchen Einzelhandel und Industrie mit 35,0 bzw. 38,4 Basispunkten nahezu gleichauf. Das belege einmal mehr die robuste Verfassung des Konjunkturzyklus, denn Zykliker wie "Industrie" kämen nur in Aufschwungsphasen an die Spreadregionen der Nichtzykliker heran.

