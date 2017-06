Hamburg - Die Ölpreise stehen unter Druck, so die Analysten der HSH Nordbank AG.Der Brent-Ölpreis falle auf 47 US-Dollar/Barrel, der für WTI unter 45 US-Dollar/Barrel - das niedrigste Preisniveau seit Ende November. Preisbelastend, wie auch schon in der Vorwoche, hätten die Daten zur Öllagerhaltung in den USA gewirkt. Zwar seien die Rohölbestände um 1,7 Mio. Barrel in der Vorwoche zurückgegangen, allerdings seien die Lagerreserven von Ölprodukten weiter angestiegen. So seien die Benzinlagerbestände um 2,1 Mio. auf 242 Mio. Barrel angestiegen, das höchste Niveau seit Mitte März, während die Benzinnachfrage gleichzeitig auf den niedrigsten Wert seit April zurückfalle. Diese pessimistischen Daten unmittelbar vor der Sommerfahrsaison, also in einer Zeit einer hohen Benzinnachfrage, hätten die Investoren ein weiteres Mal verschreckt.

