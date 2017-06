Lieber Leser,

in dieser Woche verzeichnete der Bitcoin Kurs einen Absturz von 25 %. Was war da eigentlich los? Laut einigen Kennern verliert der Bitcoin zusehends an Attraktivität gegenüber Ethereum. Ethereums Verlust betrug allerdings ebenfalls 27 %. Es muss also einen anderen Grund geben, und das ist womöglich generell die zu erwartende Erholung im US-Dollar. Nicht mehr und nicht weniger. Doch während der US-Dollar in der Regel selbst nur einige wenige Prozent innerhalb ... (Rami Jagerali)

