Microsoft-Aktionäre fragen sich, ob das reichen wird. Denn derzeit notiert ihr Investment in der Nähe des Allzeit-Hochs bei 72,52 (Abstand: 3,6%), das letztmalig am 06.06.2017 erreicht wurde. Bis zum Allzeithoch vom 06.06.2017 müsste die Microsoft-Aktie nur noch 3,6% aufsatteln. Im Dow Jones erreichten in 2017 bislang 16 Aktien ein neues Allzeithoch, das entspricht einer Quote...

Den vollständigen Artikel lesen ...