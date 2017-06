Köln/Berlin (ots) - Die toom Baumarkt GmbH und die ALBA Facility Solutions GmbH haben eine exklusive Partnerschaft im Bereich des Handwerkerservice gestartet. Auf Wunsch der Kunden wird das bei toom gekaufte Material ab sofort auch durch von ALBA eingesetzte Handwerker fachgerecht verlegt oder montiert.



Die neue Zusammenarbeit auf der Grundlage eines mehrjährigen Rahmenvertrages beginnt jetzt mit 22 Märkten im Raum Berlin/Brandenburg. Sobald sich ein Kunde zur Montage des gekauften Materials durch den toom Handwerkerservice entscheidet, geht der Auftrag an die ALBA Facility Solutions GmbH, Tochter des internationalen Recyclingspezialisten ALBA Group, als Dienstleister. "Alle anfallenden organisatorischen Arbeitsschritte übernehmen in diesem Fall ALBA-eigene Kundenservice-Mitarbeiter und unterstützen im Auftrag von toom Baumarkt deren Kunden vom Aufmaß vor Ort über die Baustellenbetreuung bis zur Abnahme", sagt Jens Deppe, Leiter Business Development der ALBA Facility Solutions GmbH. "Wir sind stolz, mit toom Baumarkt eines der führenden deutschen Baumarkt-Unternehmen als Partner gewonnen zu haben." Im engen Austausch mit dem beauftragenden Markt werden mit dem Kunden Ausführung und Ablauf besprochen. Die Handwerkerleistung auf der Baustelle übernehmen wahlweise eigene Mitarbeiter von toom Baumarkt, von ALBA oder Partnerbetrieben, deren Einsatz ALBA koordiniert. Materialberatung und Produktauswahl leisten nach wie vor die Mitarbeiter der toom Baumärkte.



"Das Spektrum der Kundenwünsche und Aufträge ist ebenso komplex und vielseitig wie unser Sortiment", sagt Daniel Steinmetz, Verkaufsleiter der toom Baumärkte GmbH. "Wir freuen uns, mit ALBA einen weiteren verlässlichen Partner für alle Bauprojekte unserer Kunden gefunden zu haben." Vom Tausch eines Waschbeckens bis zur kompletten Badrenovierung inklusive Böden, Fenster, Türen, vom Anstrich der Wände bis zu größeren Sanierungs- und Umbauprojekten - alle Arbeiten werden aus einer Hand fachgerecht angeboten und organisiert.



Der bisher von ausgewählten Märkten der toom Baumarkt GmbH angebotene toom Handwerkerservice wird mit der neuen Kooperation erheblich ausgeweitet. Denn nachdem sich die Partnerschaft im Startgebiet Berlin/Brandenburg etabliert hat, wollen die toom Baumarkt GmbH und die ALBA Facility Solutions GmbH den gemeinsamen Handwerkerservice schrittweise auf weitere Regionen ausdehnen. Ziel ist ein deutschlandweites Angebot.



Über toom:



Mit mehr als 330 Märkten im Portfolio (toom Baumarkt, B1 Discount Baumarkt und Klee Gartenfachmarkt), 15.100 Beschäftigten und einem Bruttoumsatz von über 2,6 Milliarden Euro zählt toom zu den führenden Anbietern der deutschen Baumarktbranche. Das Unternehmen gehört zur REWE Group, einem der führenden Handels- und Touristikkonzerne in Deutschland und Europa. Im Jahr 2016 erzielte die 1927 gegründete genossenschaftliche REWE Group einen Gesamtaußenumsatz von über 54 Milliarden Euro und ist mit ihren 330.000 Beschäftigten und 15.000 Märkten in 19 europäischen Ländern präsent. +++ toom belegte bei der Wahl zum "Händler des Jahres 2016 - 2017" den ersten Platz in der Kategorie "Baufachmärkte". Der Award, vergeben durch Q&A Research BV, ist ein bei Händlern und Verbrauchern anerkanntes Siegel, das die Kundenzufriedenheit widerspiegelt.



Über die ALBA Group:



Die ALBA Group ist mit ihren beiden Marken ALBA und Interseroh in Deutschland und Europa sowie in Asien mit insgesamt rund 7.500 Mitarbeitern aktiv. Im Jahr 2015 erwirtschaftete sie einen Umsatz von rund 2,2 Milliarden Euro. Damit ist die ALBA Group einer der führenden Recycling- und Umweltdienstleister sowie Rohstoffversorger weltweit. Durch die Recyclingaktivitäten der ALBA Group konnten allein im Jahr 2015 fast 5,9 Millionen Tonnen Treibhausgase im Vergleich zur Primärproduktion und rund 51,8 Millionen Tonnen Primärrohstoffe eingespart werden.



Als Systemdienstleister werden im Segment Services der ALBA Group seit über zehn Jahren erfolgreich Facility- und Property-Management-Lösungen deutschlandweit maßgeschneidert konzipiert und umgesetzt. Dabei übernimmt der Geschäftsbereich ALBA Facility Solutions die komplette Bewirtschaftung von Wohn- und Gewerbeimmobilien und gewährleistet damit kundenbezogen eine individuell zugeschnittene Leistungserbringung. Ergänzt werden diese Lösungen durch integrative Recycling- und Logistik-Dienstleitungen vor allem für Industrie und Handel.



Informationen zum Facility- und Property-Management-Portfolio der ALBA Group finden Sie unter http://www.alba.info/facility



Weitere Informationen zur ALBA Group finden Sie unter www.albagroup.de. Unter www.albagroup.de/presse können Sie alle Pressemitteilungen der ALBA Group als RSS-Feed abonnieren.



