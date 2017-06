Drei Manager, drei Konzepte, drei Portfolios: Die Musterdepots zeigen, wie man mit Timing und Strategie den Markt schlagen kann. Ulf Sommer beschäftigt sich mit dem Thema Dividende.

Ulf Sommer, Handelsblatt

In regelmäßigen Abständen empfiehlt die DZ Bank vorsichtigen Anlegern, auf "Dividendenaristokraten" zu setzen. Das sind Unternehmen, die in den letzten zehn Jahren immer Dividende bezahlt und möglichst oft angehoben haben. Auch wichtige Kennzahlen und Perspektiven müssen stimmen. Aus Deutschland finden sich Allianz, BASF, Deutsche Post, Axel Springer und Deutsche Euroshop auf der Liste, aus Europa Royal Dutch Shell, Total, Glaxo Smithkline, Sanofi und British American Tobacco. Mit allen Aktien erzielen Anleger gemessen am Kurs ...

