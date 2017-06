Der 53-jährige Ken MacKenzie übernimmt den Vorsitz des Verwaltungsrates bei BHP Billiton. Er ist der Favorit der Hedgefonds, die den Rohstoffkonzern seit längerem unter Druck setzen.

Der weltgrößte Bergbaukonzern BHP Billiton vollzieht einen Wechsel an der Konzernspitze und kommt damit dem aktivistischen Hedgefonds Elliott entgegen. Vom 1. September an übernehme Ken MacKenzie den Vorsitz des Verwaltungsrates, teilte das Unternehmen am Freitag mit. Der 53-jährige folge auf Jacques Nasser, der ausscheide.

Hedgefonds, ...

