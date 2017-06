ATHEN (dpa-AFX) - Griechenland wird nach Einschätzung von Regierungschef Alexis Tsipras bald wieder auf eigenen Beinen stehen können. "Wir haben den entscheidenden Schritt für den Ausweg des Landes aus der Wirtschaftskrise gemacht", sagte Tsipras am Freitag in Athen. "Jetzt müssen wir unsere Bemühungen verstärken, um einen Aufschwung zu erzielen." Bereits am späten Donnerstagabend hatte Tsipras per Twitter erklärt: "Wir schlagen eine neue Seite auf".

Am Vorabend hatten die Finanzminister der Euroländer neue Milliarden-Hilfen für Griechenland freigegeben. Deutschlands Finanzminister Wolfgang Schäuble (CDU) hatte betont, mit Ablauf des dritten Hilfsprogramm 2018 werde das überschuldete Land wieder selbstständig am Finanzmarkt agieren können. Die Schuldenlast sollte bis dahin tragbar sein./tt/DP/das

