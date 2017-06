EZB-Chef Mario Draghi kann sich bestätigt fühlen: Die Preissteigerung in der Euro-Zone liegt im Mai nur noch bei 1,4 Prozent. Die Energiepreise steigen nicht mehr so stark.

Die Inflationsrate in der Euro-Zone ist im Mai auf ein Jahrestief gefallen. Die Verbraucherpreise stiegen nur noch um 1,4 Prozent zum Vorjahresmonat, wie das Statistikamt Eurostat am Freitag eine frühere Schätzung bestätigte. Im April lag die Teuerungsrate mit 1,9 Prozent noch in dem ...

