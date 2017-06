Temperatursicherungen sind als nicht rückstellbare Einrichtungen definiert, die nur einmal ansprechen und nicht wiederverwendet werden können. Sie werden in vielfältiger Weise zum thermischen Schutz in Geräten eingesetzt, in denen im Fehlerfall bei anormalem Betrieb gefährliche Temperaturen auftreten können.

Da Temperatursicherungen einiges mit G-Sicherungseinsätzen gemeinsam haben und man mit ihnen eine vergleichbare Schutzfunktion erreicht, will diese Norm einige Grundanforderungen an Temperatursicherungen festlegen.

Ausreichender Schutz gegen überhöhte Temperaturen in einer Einrichtung hängt nicht nur ...

