FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:



Analyst recommendations in the dpa-AFX International ProFeed on 16.06.2017 - 11.00 am



- CANTOR FITZGERALD INITIATES SHIRE WITH 'OVERWEIGHT' - CREDIT SUISSE CUTS ASHTEAD GROUP TARGET TO 1,500 (1,520) PENCE - 'NEUTRAL' - CREDIT SUISSE RAISES UBM TO 'OUTPERFORM' ('NEUTRAL') - TARGET 825 (800) PENCE - GOLDMAN CUTS PETS AT HOME PRICE TARGET TO 172 (200) PENCE - 'NEUTRAL' - GOLDMAN RAISES EASYJET PRICE TARGET TO 1300 (970) PENCE - 'NEUTRAL' - HSBC RAISES BP PRICE TARGET TO 565 (550) PENCE - 'BUY' - JEFFERIES RAISES ASTRAZENECA PRICE TARGET TO 5500 (5000) PENCE - 'HOLD' - JEFFERIES RAISES GLAXOSMITHKLINE PRICE TARGET TO 1900 (1800) PENCE - 'BUY' - JPMORGAN RAISES PAYPOINT PRICE TARGET TO 1183 (1069) PENCE - 'OVERWEIGHT' - LIBERUM CUTS ITV PRICE TARGET TO 320 (340) PENCE - 'BUY' - LIBERUM RAISES WOLSELEY TO 'BUY' ('HOLD') - TARGET 5,300 (4,975) PENCE - RBC CAPITAL RAISES DIRECT LINE PRICE TARGET TO 425 (420) PENCE - 'OUTPERFORM' - RBC CAPITAL RAISES ESURE GROUP PRICE TARGET TO 250 (215) PENCE - 'UNDERPERFORM' - RBC RAISES HASTINGS GROUP TARGET TO 295 (260) PENCE - 'SECTOR PERFORM' - S&P GLOBAL RAISES DRAX GROUP TO 'STRONG BUY' ('BUY') - TARGET 430 PENCE



