Shania Twain blickt auf eine unglaubliche Karriere zurück. Sie verkaufte bisher über 85 Millionen Tonträger und ist die erfolgreichste, weibliche Country-Solo-Künstlerin aller Zeiten. Sie wurde mit fünf Grammy Awards ausgezeichnet und erhielt als erste und einzige weibliche Künstlerin den CMTs Artist of A Lifetime Award. Nach einer persönlichen Auszeit und schließlich einer eigenen Show in Las Vegas meldet sich die Queen of Country Pop mit neuer Musik zurück:



Shania Twain veröffentlicht jetzt ihre neue Single "Life's About To Get Good", eine persönliche Hymne an das nächste Kapitel in ihrem Leben, die vor Freude und Zuversicht strotzt. "Ich war Zuhause und habe auf den Ozean geschaut und zu mir gesagt: Hier bist du nun, gefangen in den alten negative Gedanken, dabei ist es so schön da draußen. Ich war nicht in der Stimmung, einen mitleidigen Song zu schreiben." Die Sängerin erkannte, dass mit Negativität immer auch Positives einhergeht: "Du kannst das Gute nicht haben ohne das Schlechte. Und darum geht es in dem Song."



Mit ihrer neuen Single "Life's About To Get Good" präsentiert Shania Twain den ersten Vorboten auf ihr kommendes neues Album "Shania Now", da ab sofort vorbestellt werden kann. "Shania Now" erscheint am 29. September und wurde u.a. von Jack Gosling (Ed Sheeran, Lady Gaga) und Ron Aniello (Bruce Springsteen) produziert. Es ist ihr erstes Studioalbum seit 15 Jahren und präsentiert die Kanadierin als Songwriterin, die ihre persönliche Geschichte auch ein Stück weit aufarbeitet und damit weiterschreibt. Eine beeindruckende Powerfrau ist zurück auf der ganz großen Bühne: Shania is back!



