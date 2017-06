Von Hans Bentzien

FRANKFURT (Dow Jones)--Der Inflationsdruck im Euroraum hat sich im Mai wie erwartet deutlich abgeschwächt. Wie Eurostat in zweiter Veröffentlichung mitteilte, stiegen die Verbraucherpreise mit einer Jahresrate von nur noch 1,4 (Vormonat: 1,9) Prozent. Damit wurden die Ergebnisse der ersten Veröffentlichung wie erwartet bestätigt. Auch der schwächere Anstieg der Kernverbraucherpreise - die Rate sank auf 0,9 (1,2) Prozent - wurde bestätigt.

Auf Monatssicht allerdings sanken die Kernverbraucherpreise (ohne Preise von Energie, Nahrungsmitteln und Tabak) um 0,1 Prozent, während Volkswirte unveränderte Preise prognostiziert hatten. Der Gesamtindex der Verbraucherpreise sank auf Monatssicht ebenfalls um 0,1 Prozent, was Ökonomen so auch prognostiziert hatten.

Die Jahresinflationsrate in der EU-28 sank auf 1,6 (2,0) Prozent. Die niedrigsten jährlichen Raten wurden in Irland (0,0 Prozent), Rumänien (0,5 Prozent), Dänemark und den Niederlanden (je 0,7 Prozent) gemessen. Die höchsten jährlichen Raten wurden in Estland (3,5 Prozent), Litauen (3,2 Prozent) und Großbritannien (2,9 Prozent) verzeichnet.

Der stärkste Aufwärtsimpuls für die jährliche Inflation im Euroraum kam von den Teilindizes Kraftstoffe für Verkehrsmittel (plus 0,19 Prozentpunkte), Beherbergungsdienstleistungen (plus 0,07 Prozentpunkte) und Flüssige Brennstoffe (plus 0,06 Prozentpunkte), während Telekommunikation (minus 0,10 Prozentpunkte), Bekleidungsartikel (minus 0,06 Prozentpunkte) und Sozialschutz (minus 0,04 Prozentpunkte) am stärksten senkend wirkten.

