Paris - Europas Börsen winkt nach den jüngsten Verlusten am Freitag ein versöhnlicher Wochenabschluss. Sie folgten mit Kursgewinnen der späten Erholung an der Wall Street und den freundlichen asiatischen Aktienmärkten, schrieb Händler Markus Huber vom Broker City of London Markets. Zudem begrüssten die Anleger die Fortschritte in der Bewältigung der griechischen Schuldenkrise, ergänzte Analyst Mike van Dulken vom Handelshaus Accendo Markets.

Für den EuroStoxx 50 ging es am späten Vormittag um 0,75 Prozent auf 3551,81 Punkte hoch. Auf Wochensicht steuert der Leitindex der Eurozone damit auf ein moderates Wochenminus von 0,25 Prozent zu. Der französische Cac-40-Index erholte sich zuletzt um 1,04 Prozent auf 5271,11 Punkte und der Londoner FTSE 100 gewann 0,36 Prozent auf 7446,17 Zähler.

In New York hatten die wichtigsten Aktienindizes ihre Verluste bis zum Börsenschluss am Vortag deutlich eindämmen können. Dazu profitierten die meisten asiatischen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...