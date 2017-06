"Die Verlierer von gestern sind die Gewinner von heute". Ein Zitat, das wunderbar zu den Kursverlusten der Tech-Aktien passt, die wir vergangene Woche beobachten konnten. Freitag vor sieben Tagen geriet die heile Welt der Technologie-Titel-Fans aus den Fugen, als der Auswahlindex Nasdaq 100 an der New Yorker Börse um 2,4 Prozent an Wert verlor. Die internationale Presse titelte:...

Den vollständigen Artikel lesen ...