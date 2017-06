Stuttgart (ots) -



Spannung und gute Musik sind garantiert bei der großen Finalparty der SWR1 Hitparade 2017 am 27. Oktober in der Stuttgarter Hanns-Martin-Schleyer-Halle. Während die Lieb-lingshits der Hörer erst im Herbst gewählt werden, steht der Special Guest für die große Finalsause bereits fest: die britische Funk-Pop-Band Level42 wird mit Hits wie "lessons in love" und "running in the family" für Stimmung sorgen. Der Kartenvorverkauf läuft.



Zehn Alben in vierzehn Jahren, davon zwei ausgezeichnet mit Doppelplatin: Level42 gehören definitiv zu den erfolgreichen Bands der 1980er. Fast 40 Jahre ist es her, dass Mark King und Mike Lindup das erste Mal gemeinsam mit den Brüdern Phil und Rowland Gould auf der Bühne standen - und kurze Zeit später dieser Formation den Bandnamen Level42 gaben. Heute besteht die Band aus den beiden Gründungsmitgliedern Mark King (Gesang/Bass) und Mike Lindup (Keyboard/Gesang) sowie Nathan King (Gitarre/Gesang), Sean Freeman (Saxophon) und Pete Ray Biggin (Schlagzeug). In dieser Formation werden Level42 am Freitag, 27. Oktober, bei der Finalparty der SWR1 Hitparade für den richtigen Groove sorgen.



Kartenvorverkauf für Live-Countdown in der Schleyerhalle Bevor die Funk-Pop-Formation übernimmt, werden auch in diesem Jahr die SWR1 Hitparaden-Moderatorinnen und -Moderatoren live auf der Bühne die 20 höchstplatzierten Titel der SWR1 Hitparade 2017 präsentieren. Anschließend sorgt die SWR1 Band für Stimmung, gefolgt von Level42. Karten gibt es beim Easy Ticket Service. Im Eintrittspreis von 23 Euro (zzgl. Ver-sand) sind VVK-Gebühren und VVS-Ticket enthalten. Einlass ist ab 17.30 Uhr, los geht es um 19 Uhr.



So funktioniert die SWR1 Hitparade



"Abstimmen - Dauerhören - Feiern" - aus diesem Dreisatz besteht die SWR1 Hitparade. Vom 3. bis 15. Oktober wählen die SWR1-Hörerinnen und -Hörer via Postkarte und Internet ihre Lieb-lingshits. Ab 23. Oktober spielen die SWR1-Moderatorinnen und -Moderatoren fünf Tage lang diese Hits. Nonstop. Ob der erste Platz auch 2017 wieder an "Stairway to heaven" von Led Zep-pelin geht? Wer kommt in die Top 20? Wer schafft es auf Anhieb auf die vordersten Plätze? All das erlebt man am besten live bei der großen Finalparty am 27. Oktober in Stuttgart.



Weitere Informationen gibt es im Internet unter SWR1.de/hitparade.



