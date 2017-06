Baierbrunn (ots) - Selbst bei Kindern im Schulalter sollten Eltern die Zähne einige Zeit noch nachputzen - ungefähr bis zum neunten Lebensjahr. "Erst wenn Schulkinder eine schöne Schreibschrift entwickelt haben, ist die Motorik zum Selberputzen ausgereift", erläutert die Münchner Kinderzahnärztin Dr. Jacqueline Esch im Apothekenmagazin "Baby und Familie". "Erst dann erwischen die Kinder wirklich alle Ecken und Kanten der Zähne." Bis dahin heißt es: Die Kleinen putzen vor, so gut es geht, Mama oder Papa bürsten nach. Ausführliche Tipps und Informationen rund ums Zähneputzen bei Kindern vom Baby- bis ins Schulalter finden Leser im aktuellen Heft von "Baby und Familie".



