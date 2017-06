Gute Position für Ermöglichung von "As-a-Service"-Modell innerhalb von Unternehmen

Wipro Limited (NYSE: WIT, BSE: 507685, NSE: WIPRO), ein namhaftes globales Dienstleistungsunternehmen für Informationstechnologie, Beratung und Geschäftsabläufe, hat heute den Erhalt des Amazon Web Services (AWS) Service Delivery-Status für den AWS Service Catalog bekanntgegeben. Mit diesem Status tragen die Kapazitäten von Wipro dazu bei, dass die Kunden den AWS Service Catalog so weiterentwickeln können. dass eigene Service-Discovery möglich ist, Kontrollmöglichkeiten beibehalten werden können und die Unternehmens-Cloudservices zentral verwaltet werden.

Mithilfe des AWS Service Catalog können die Kunden einen Katalog bewährter IT-Services in AWS erstellen, der sich innerhalb des Unternehmens nutzen lässt. Mit dem AWS Service Catalog können die Kunden allgemein bereitgestellte IT-Services zentral verwalten, um die Wiederverwendung von Services und eine ständige Kontrolle zu realisieren sowie Compliance-Anforderungen zu erfüllen.

R "Ray" Wang, Leitender Analyst und Gründer von Constellation Research, sagte: "Angesichts des Wachstums der As-a-Service-Ökonomie sehen sich die Kunden jetzt immer häufiger Selbstbedienungsoptionen an, um digitale Transformationsinnovationen voranzubringen. Die Kunden hätten gerne eine Quelle für häufig genutzte Services auf Firmenniveau, um Standards, Wiederverwendung und Flexibilität zu ermöglichen. Die zertifizierten Partner, die den Status erhalten, sind gut gerüstet, um innovative Lösungen für den Marktplatz zu liefern, auf denen die As-a-Service-Ökonomie basiert."

"Wir freuen uns über diesen Erfolg", sagte Ramesh Nagarajan, Senior Vice President und Leiter Cloud und Integrierte Services, WiproLimited."Mit dem AWS Service Delivery-Status für den AWS Service Catalog können wir die Kunden bei der zentralen Verwaltung häufig bereitgestellter IT-Services und der Optimierung der Entwicklung ihrer Anwendungen unterstützen. So können die Kunden auch besser Effizienzen schaffen und für Einsparungen sorgen, die dann in den Fortschritt des Cloud-Innovationsprogramms für digitale Firmen geleitet werden können."

Außer dem Status als AWS Service Delivery-Partner für den AWS Service Catalog hat Wipro auch den APN-Status für Branchenkompetenzen wie die Kompetenz für Finanzdienstleistungen, die Kompetenz für Biowissenschaften, Lösungskompetenzen wie Migration Delivery Partner und Arbeitslast-Kompetenzen wie die SAP-Kompetenz für erhalten. Wipro ist außerdem ein APN Premier Consulting Partner und Mitglied des AWS Managed Service Provider (MSP) Partnerprogramms.

Wipro ist ein innovationsgestützter Cloud-Partner für die Kunden auf deren digitalem Weg in AWS. Das Unternehmen liefert Cloud-Transformationsservices zur Entwicklung innovativer Lösungen an der Schnittstelle der Cloud mit Big Data, Analysen, IoT (Internet der Dinge) und mobilen/webgestützten Anwendungen. Dank Wipros integriertem Blueprint für AWS-Migrationen, der umfassenden AWS-Expertise des Unternehmens und seines bewährten Ansatzes bei der Umsetzung kann der Weg der Kunden mittels einer starken Grundlage in AWS beschleunigt werden.

Über Wipro Limited

Wipro Limited (NYSE: WIT, BSE: 507685, NSE: WIPRO) ist ein namhaftes globales Dienstleistungsunternehmen für Informationstechnologie, Beratung und Geschäftsabläufe. Wir nutzen das Potential von kognitivem Computing, Hyperautomatisierung, Robotik, Cloud, Analysen und neuen Technologien, um unsere Kunden bei der Anpassung an die digitale Welt zu unterstützen und ihnen zum Erfolg zu verhelfen. Wipro genießt internationales Ansehen für sein umfassendes Serviceportfolio und seine starke Verpflichtung zu Nachhaltigkeit und guter Unternehmensbürgerschaft. Das Unternehmen beschäftigt über 170.000 engagierte Mitarbeiter und betreut Kunden auf sechs Kontinenten. Gemeinsam finden wir Ideen und stellen Verbindungen her, um eine bessere und vielversprechende, neue Zukunft aufzubauen.

Zukunftsgerichtete Aussagen und Warnhinweise

Bei bestimmten Aussagen in dieser Pressemitteilung in Bezug auf unsere zukünftigen Wachstumsaussichten handelt es sich um zukunftsgerichtete Aussagen, die eine Reihe von Risiken und Ungewissheiten mit sich bringen, die dazu führen können, dass tatsächliche Ergebnisse maßgeblich von diesen zukunftsgerichteten Aussagen abweichen. Die Risiken und Ungewissheiten im Zusammenhang mit diesen Aussagen beziehen sich u. a. auf Fluktuationen bei unseren Einnahmen, Erträgen und Gewinnen, unsere Fähigkeit, Wachstum zu generieren und zu steuern, den intensiven Wettbewerb bei IT-Dienstleistungen, unsere Fähigkeit, unseren Kostenvorsprung zu halten, Lohnerhöhungen in Indien, unsere Fähigkeit, hochqualifizierte Fachleute einzustellen und zu halten, Zeit- und Kostenüberschreitungen bei preis- und zeitgebundenen Rahmenverträgen, Kundenkonzentration, Einwanderungsbeschränkungen, unsere Fähigkeit, unsere internationalen Betriebe zu führen, nachlassende Nachfrage nach Technologien in unseren Schwerpunktbereichen, Störungen in Telekommunikationsnetzen, unsere Fähigkeit, potentielle Übernahmen erfolgreich abzuschließen und einzubinden, Haftung für Schäden bei unseren Serviceverträgen, den Erfolg der Unternehmen, in die wir strategische Investitionen getätigt haben, Entzug von Sparanreizen durch die öffentliche Hand, politische Instabilität, Krieg, rechtliche Beschränkungen der Kapitalaufnahme oder der Übernahme von Unternehmen außerhalb von Indien, die unbefugte Verwendung unseres geistigen Eigentums sowie allgemeine wirtschaftliche Bedingungen mit Einfluss auf unsere Geschäftstätigkeiten und unsere Branche. Weitere Risiken, die möglicherweise Einfluss auf unsere zukünftigen Betriebsergebnisse haben, werden ausführlicher in unseren Einreichungen bei der US-amerikanischen Börsenaufsichtsbehörde SEC (Securities and Exchange Commission) beschrieben. Diese Unterlagen stehen auf www.sec.gov zur Verfügung. Es ist möglich, dass wir mitunter schriftlich und mündlich zusätzliche zukunftsgerichtete Aussagen machen, darunter Aussagen, die in den Einreichungen des Unternehmens bei der SEC sowie in unseren Aktionärsberichten enthalten sind. Wir verpflichten uns nicht, von uns oder in unserem Namen gemachte zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: http://www.businesswire.com/news/home/20170616005228/de/

Contacts:

Wipro Limited

Prathibha Das

prathibha.das@wipro.com