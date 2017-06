Essen - Wie erwartet hob die FED die Zinssätze um weitere 25 Basispunkte an, so die Analysten der National-Bank AG.Dies vor dem Hintergrund einer Kerninflationsrate, die mit 1,7% noch einmal deutlich unterhalb der Erwartungen gelegen habe. Darüber hinaus habe die Bank verlauten lassen, dass der Beginn der Bilanzreduzierung sogar schon auf September vorgezogen werden könnte. Offenkundig sehe die Bank den Inflationsdip als temporär an und gehe weiter von einer soliden Entwicklung aus. Derweil habe das Mittelstandsbarometer die soliden Perspektiven für die US-Wirtschaft bestätigt, indem es sein Niveau abermals bestätigt habe. Die Analysten würden weiterhin eine solide Entwicklung in den USA mit einer Zunahme der Wachstumsdynamik im Jahresverlauf erwarten.

