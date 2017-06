Der amerikanische Energiekonzern National Fuel Gas Co. (ISIN: US6361801011, NYSE: NFG) schüttet eine Quartalsdividende in Höhe von 0,415 US-Dollar aus. Dies ist eine Anhebung um 2,5 Prozent im Vergleich zum Vorquartal (40,5 Cents). Damit erhöht National Fuel Gas die Dividende das 47. Jahr in Folge. Seit 115 Jahren wird bereits ununterbrochen eine Dividende ausgeschüttet. Auf das Gesamtjahr hochgerechnet werden aktuell ...

