Mainz (ots) -



- Querverweis: Bildmaterial ist abrufbar unter http://www.presseportal.de/bilder -



Wechsel in den ZDF-Studios Berlin, Potsdam und Wien: Zum Start ins kommende Jahr wechseln die beiden ZDF-Landesstudioleiterinnen und der ZDF-Auslandsstudioleiter ihre Aufgabenbereiche. Bettina Warken, seit acht Jahren Leiterin des Landesstudio Berlin, übernimmt die Leitung im Landesstudio Brandenburg, Britta Hilpert wechselt nach acht Jahren dort als Studioleiterin nach Wien, und Stephan Merseburger gibt nach über fünf Jahren in Österreichs Hauptstadt die Leitung des dortigen ZDF-Studios ab und führt ab 1. Januar 2018 das Landesstudio in Berlin.



ZDF-Chefredakteur Peter Frey: "Mit diesen Wechseln erhalten wir die hohe Berichterstattungskompetenz und die teamorientierte Leitungserfahrung an allen drei Standorten. Und zugleich ermöglicht der Korrespondentenwechsel einen frischen Blick auf die jeweiligen Berichtsgebiete."



Bettina Warken leitet seit Januar 2009 das ZDF-Landesstudio in Berlin. Zuvor war sie sieben Jahre Leiterin der "heute"-Redaktion. Als stellvertretende Chefredakteurin und Nachrichtenchefin von Sat.1 kam die gebürtige Krefelderin 1997 zum ZDF. Britta Hilpert leitet seit Januar 2009 das ZDF-Landesstudio Brandenburg in Potsdam. Zuvor war sie vier Jahre Leiterin des ZDF-Studios in Moskau. Die erfahrene Korrespondentin, seit 1993 für das ZDF tätig, war vier Jahre im ZDF-Studio in Brüssel aktiv und zuvor zwei Jahre ZDF-Landesstudiochefin im Saarland. Stephan Merseburger leitet seit September 2011 das ZDF-Auslandstudio in Wien. Zuvor war er acht Jahre als Korrespondent im ZDF-Studio in Paris. 1992 begann er als Reporter und Redakteur des "ZDF-Morgenmagazins" in Berlin, dessen Frühausgabe er 1997 und 1998 auch moderierte.



https://presseportal.zdf.de/biografien/uebersicht/



http://heute.de



Ansprechpartner: Thomas Hagedorn, Telefon: 06131 - 70-13802; Presse -Desk, Telefon: 06131 - 70-12108, pressedesk@zdf.de



Fotos sind erhältlich über ZDF Presse und Information, Telefon: 06131 - 70-16100, und über https://presseportal.zdf.de/presse/personalien



OTS: ZDF newsroom: http://www.presseportal.de/nr/7840 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_7840.rss2



Pressekontakt: ZDF Presse und Information Telefon: +49-6131-70-12121