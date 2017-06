In den Umfragen schwach, für die Wähler schwer zu greifen: Die Grünen wollen nach der Bundestagswahl mitregieren, bleiben aber zentrale Antworten schuldig. Woran die Ökopartei krankt.

Der Spitzenkandidat und Bundeschef der Grünen, Cem Özdemir, wendet sich in einem Filmchen an die Parteileute, die von Freitag bis Sonntag in Berlin zusammenkommen, um das Programm zur Bundestagswahl zu verabschieden. Inmitten von Parteitagsdeko spricht er sich und den Seinen Mut zu. Das sei ein Programm, "mit dem wir die Republik rocken wollen". Die Delegierten sollten bitte bedenken, dass der Inhalt nicht für sie bestimmt sei, "sondern für die Leute da draußen".

Özdemir will sagen: Bitte, liebe Leute, meidet einige Themen, bei denen sich die Versammelten nur verkeilen und mit denen bei potenziellen Wählern nichts zu gewinnen ist.

Die Grünen stehen aktuell in den Umfragen bei etwa sieben Prozent, das ist nur noch gut halb so stark wie im Spätherbst 2016 und schwächer als bei der letzten, für sie enttäuschenden Bundestagswahl. Das liegt auch daran, dass sie wichtige Fragen meiden, die sich grün geneigte Wechselwähler stellen.

Fünf Fragen, um die die Grünen-Spitze vor der Bundestagwahl im September am liebsten einen großen Bogen machen würde:

Wie wollt ihr den Menschen Sicherheit vermitteln?

Die Silvesternacht von Köln hat das Sicherheitsgefühl vieler Frauen in Deutschland erschüttert. Die steigende Zahl von Einbrüchen verunsichert die Bürger, auch Wähler der Grünen. Früher betonte die Partei die Bürgerrechte, heute verlangt sie auch "effektive Sicherheitspolitik". Im letzten Wahlprogramm ging es um Freiheit, nun mehr um Sicherheit.

Doch klar positionieren mögen sich die Parteileute nicht. Sie lehnen sie die Vorratsdatenspeicherung ab, vermeiden aber inzwischen Debatten darüber. Die Überwachung per Video wollen sie nicht mehr zurückdrängen, sondern eher ausbauen. Schon früher verlangten die Grünen mehr und besser ausgebildete Polizisten. Gefährder sollen nun überwacht und Straftäter unter Einwanderern und Flüchtlingen ...

