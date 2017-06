2013 trieben Jürgen Trittins Steuerpläne Grünen-Wähler in die Flucht. Die Partei hat die Lektion gelernt: Mitten in der Identitätskrise heißt es auf ihrem Parteitag am Wochenende: Zurück zu den Wurzeln.

2013 war der grüne Spitzenkandidat Jürgen Trittin der Schrecken aller ökologisch Gutmeinenden mit einem ordentlichen Gehalt, einer nicht arbeitenden Gattin oder beidem. Denn der grüne Spitzenkandidat drohte mit einem Bündel von Steuererhöhungen: Vom Spitzensteuersatz übe einer Vermögensabgabe und deutlich höhere Erbschaftssteuer sowie der Abschmelzung des Ehegattensplitting. Und er hatte die Partei hinter sich. Vor allem Familienunternehmer reagierten entsetzt und fürchteten um ihre Existenz.

Realos um den baden-württembergischen Ministerpräsidenten Winfried Kretschmann versuchten in letzter Minute das Ruder herumzureißen, doch es war zu spät: Zusammen mit dem Veggieday, der ihnen das Stigma einer Verbotspartei einbrachte, und der Pädophilie-Debatte sorgte die Steuerorgie dafür, dass die Grünen abgeschlagen als kleinste Oppositionspartei auf Platz vier hinter der Linken landeten.

Vier Jahre und unzählige Debatten später, hat die Partei ihre Lektion gelernt: Das Programm, das die Basis an diesem Wochenende beim Parteitag in Berlin absegnen soll, ist zumindest steuerpolitisch durch und durch weich gespült. Ein Desaster wie 2013 soll nicht noch einmal passieren. Im 10-Punkte-Kurz-Programm für die Wahl 2017 taucht das Wort Steuern nicht an einer einzigen Stelle auf. Stattdessen geht es vor allem um die urgrünen Themen Klimaschutz, E-Mobilität Landwirtschaft.

Auch im ausführlichen 106-Seiten-starken Wahlprogramm muss man lange suchen, um Steuerforderungen zu finden. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...