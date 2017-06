OSLO (dpa-AFX) - Das norwegische Parlament hat den Kauf von vier neuen U-Booten für die Marine gebilligt. Das Volumen liege bei 41 Milliarden norwegischen Kronen (4,33 Mrd Euro), teilte das Verteidigungsministerium am Freitag mit.

Zuvor hatte sich die norwegische Regierung bereits für Deutschland als strategischen Partner entschieden. Der Marinesparte des Industriekonzerns Thyssenkrupp winkt damit ein Großauftrag. Die U-Boote auf Basis der deutschen 212-Klasse sollen früheren Angaben zufolge ab etwa 2025 geliefert werden und ältere Typen ablösen.

Für Thyssenkrupp ist die Entscheidung Norwegens ein wichtiger Sieg, nachdem die Deutschen einen milliardenschweren U-Boot-Auftrag in Australien verloren hatten. Stattdessen liefert Frankreich U-Boote nach Down Under. Auch in Norwegen war Frankreich der Wettbewerber./jha/das

ISIN DE0007500001

AXC0083 2017-06-16/11:44