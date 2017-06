Kony an der Spitze im Leader Quadrant für seine Vollständigkeit der Vision

Kony, Inc., das führende Unternehmen im Bereich Unternehmensmobilität und digitale Anwendungen, gab heute bekannt, dass es von Gartner im Magic Quadrant für Entwicklungsplattformen für mobile Anwendungen (Mobile App Development Platforms, MADP) vom 12. Juni 2017 als "Leader" in der Spitzenposition aufgrund seiner Vollständigkeit der Vision ausgezeichnet wurde. Kony ist das einzige Unternehmen unter den Anbietern von Entwicklungsplattformen für mobile Anwendungen, das von Gartner zum fünften Mal in Folge als Leader gewürdigt wurde. Als größter Anbieter, der rein auf Omni-Channel, Unternehmensmobilität und digitale Lösungen fokussiert ist, erreicht Kony täglich weltweit über 250 Millionen Nutzer mobiler Apps und verwaltet jährlich über 3,4 Milliarden Benutzersitzungen.

"Wir sind auf unsere Erfolgsbilanz und fortbestehende Führungsposition stolz", sagte Thomas E. Hogan, Chairman und Chief Executive Officer bei Kony, Inc. "Mobilfunk ist das, was wir tun, und alles was wir tun. Daher sind wir bestrebt, es besser als alle anderen zu machen. Wir meinen, dass die Auszeichnung als Leader im Gartner Magic Quadrant für Entwicklungsplattformen für mobile Apps zum fünften Mal in Folge eine wichtige Bestätigung dieses Bestrebens ist."

Laut Gartner müssen Leader in diesem Magic Quadrant über eine "starke Kombination aus Kompetenz bei der Durchführung und Vollständigkeit der Vision verfügen. Im MADP-Sektor bedeutet dies, dass Leader nicht nur in Bezug auf plattformübergreifende Entwicklung, Implementierung und Management über den gesamten Lebenszyklus hinweg kompetent sind, sondern darüber hinaus über eine gute Vision hinsichtlich Multichannel-Enterprise, Unterstützung mehrerer Architekturen und Standards, ein solides Verständnis der IT-Anforderungen sowie skalierbare Kanäle und Partnerschaften verfügen. Leader müssen Plattformen bereitstellen, die sich problemlos einkaufen, programmieren, einsetzen und aktualisieren sowie sich mit einer Reihe von Datensystemen und Clouddiensten von Drittparteien verbinden lassen."

Die Kony AppPlatform ist eine offene und standardbasierte, integrierte Plattform für die Entwicklung mobiler Apps und darüber hinaus. Sie unterstützt den gesamten Entwicklungszyklus für Anwendungssoftware (Software Development Lifecycle, SDLC) und Betriebslebenszyklus (DevOps) und befähigt damit Unternehmen, Omni-Channel-App-Erlebnisse schnell zu entwickeln, zu konstruieren, zu implementieren und zu verwalten . Diese komplette DevOps-Lösung umfasst einzigartige Konstruktions- und Entwicklungstools für App-Nutzerschnittstellen (Kony Visualizer), die über die Kony-Dienste Mobile Backend-as-a-Service (MBaaS), API Management und Backend-Anwendungsentwicklung (Kony MobileFabric) betrieben werden. Die Geschäftssparte wird durch die Ergänzung von Kony AppVantage erweitert, wobei Kunden sichere, unternehmenstaugliche Apps als durchgehenden Managed Service erhalten können. Führende Unternehmen weltweit verlassen sich auf Kony, um Folgendes zu erzielen:

Schnellste Entwicklungs- und Implementierungsgeschwindigkeit 50-60 % Kosteneinsparungen im Vergleich zu nativer oder Web-Entwicklung;

Reichhaltigstes Interaktionsdesign und native Nutzererfahrungen Kunden werden sich über kompromisslose, moderne Omni-Channel-Erlebnisse freuen;

Problemlose und schnelle Backend-Integration verringerte Kosten und Mühen bei der Integration von Backend-APIs, Datenbanken und alter Middleware von bis zu 75 Prozent;

Automatisierter Schutz und Einblicke erstklassige Sicherheit und Analysen werden über die gesamte Anwendung hinweg automatisch aktiviert; und

Patentierte plattformübergreifende API mit garantierter SLA machen Sie Ihre App mit der einzigen SLA, die Support für OS-Upgrades innerhalb von 30 Tagen garantiert, zukunftsfähig.

Gartners Magic Quadrant für Entwicklungsplattformen für mobile Anwendungen, 12. Juni 2017

Über Kony, Inc.

Kony ist das am schnellsten wachsende Unternehmen für cloudbasierte Lösungen für Unternehmensmobilität und -anwendungen und einer der Branchenführer bei Anbietern mobiler Plattformen für die Anwendungsentwicklung (Mobile Application Development Platforms, MADP). Kony unterstützt Organisationen jeglicher Größenordnung in ihrer unternehmerischen Erfindungsgabe durch die schnelle Umsetzung von Ideen zu innovativen und sicheren Omni-Channel-Anwendungen. Aufbauend auf der branchenführenden digitalen Plattform bietet Kony die innovativsten und sichersten Omni-Channel-Anwendungen mit außergewöhnlichem Nutzererlebnis und App-Design. Die plattformübergreifende code-arme Lösung befähigt Organisationen darüber hinaus, ihre eigenen Apps zu entwickeln und zu verwalten, um mit ihren Kunden, Partnern und Mitarbeitern besser interagieren zu können. Durch die nahtlose Anwendung und Vernetzung der Apps mit allen Arten von Datenquellen und Informationen versetzt Kony Organisationen in die Lage, ihre Unternehmensprozesse grundlegend zu verändern und wertvolle Einblicke zu erhalten. Kony erhielt den ersten Platz bei den MobITs Awards von CTIA in der Kategorie Mobile Applications, Development Platforms (mobile Anwendungen, Entwicklung und Plattformen) und wurde in die Inc. 500|5000-Liste der am schnellsten wachsenden amerikanischen Privat unternehmen aufgenommen.

Für weitere Informationen besuchen Sie bitte www.kony.com. Treten Sie mit Kony in Kontakt über Twitter, Facebook und LinkedIn.

