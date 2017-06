München (ots) - Digitale Wirtschaft, Energie, Klimawandel und

Migration: Diese globalen Schlüsselthemen stehen im Fokus des

diesjährigen G(irls)20 Summit, den die internationale

Managementberatung Bain & Company als Partner erneut unterstützt. Im

Rahmen der Veranstaltung, die vom 16. bis 22. Juni 2017 in München

stattfindet, erarbeiten Teilnehmerinnen aus den G20-Mitgliedsstaaten

und Delegierte aus weiteren Ländern Handlungsempfehlungen, wie Frauen

weltweit ökonomisch stärker teilhaben können. Beraterinnen und

Berater von Bain engagieren sich mit Workshops und beteiligen sich

somit aktiv am Programm.



"Das enorme Potenzial von Frauen, das wirtschaftliche, politische

und soziale Geschehen aktiv mitzugestalten, wird vielerorts noch

deutlich zu wenig genutzt", erklärt Mareike Steingröver, Partnerin

bei Bain & Company und verantwortlich für die Women@Bain-Initiative

im deutschsprachigen Raum. "Tatsache ist, dass Frauen für eine starke

und innovative Wirtschaft unverzichtbar sind."



Bain ist bereits seit 2014 auf globaler Ebene Partner des

G(irls)20 Summit. Das Unternehmen hilft bei der Organisation,

sponsert das Veranstaltungsprogramm und nimmt mit ausgewählten

Beraterinnen und Beratern an den Workshops und Diskussionen teil. So

führt Bain unter anderem einen Workshop zum Thema "Strategische

Planung und Projektmanagement" durch. Im Rahmen eines anderen

Workshops steht die Managementberatung gemeinsam mit Vertretern

weiterer Unternehmen den Teilnehmerinnen als Coach zur Seite und

vermittelt ihnen, wie sie eigene Themen und Initiativen selbstbewusst

und überzeugend präsentieren.



Diversität steht im Fokus



Bei Bain wird Diversität großgeschrieben. Das Unternehmen fördert

die Karrieren von Frauen in besonderem Maß. So wurden 2016 rund

doppelt so viele Berufseinsteigerinnen eingestellt wie im Jahr zuvor.

Durch internationale Angebote wie die Initiative "Women@Bain" können

die jungen Beraterinnen auf ein weltweites Netzwerk von erfahrenen

Kolleginnen zugreifen. Bain bietet seinen Frauen ein Trainings- und

Mentorenprogramm, das speziell auf ihre Bedürfnisse zugeschnitten

ist. Darüber hinaus unterstützt das Unternehmen mit Initiativen wie

dem "Feinschliff"-Event herausragende Universitätsstudentinnen aller

Fachrichtungen in ihrer fachlichen und persönlichen

Weiterentwicklung. Dies schließt interaktive Trainings zu Themen wie

"Selbstsicherheit stärken" und "Sichere Kommunikation" ebenso ein wie

Networking.



Der G(irls)20 Summit



G(irls)20 wurde 2009 im Rahmen der Clinton Global Initiative ins

Leben gerufen. Im Vorfeld des G20-Gipfels treffen sich alljährlich

junge Frauen aus aller Welt zum G(irls)20 Summit. Die Teilnehmerinnen

sind 18 bis 23 Jahre alt und kommen aus den G20-Staaten. Zudem sind

Delegierte aus der Europäischen und Afrikanischen Union, aus

Afghanistan, Pakistan und der MENA-Region (Mittlerer Osten und

Nordafrika) vertreten. In Workshops und Diskussionsrunden werden

aktuelle Themen besprochen und Handlungsempfehlungen erarbeitet, wie

Frauen weltweit ökonomisch stärker teilhaben können. Zum Abschluss

der Veranstaltung wird ein offizielles Kommuniqué verfasst, das den

Staats- und Regierungschefs der G20-Mitgliedsländer überreicht wird.

Mehr zum G(irls)20 Summit unter: www.girls20.org.



