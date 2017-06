...gedauert. Jetzt ist die Aktie von Snap wieder da angekommen, wo alles begonnen hat. Gestern wurde die Marke von 17 Dollar erreicht und damit der Ausgabepreis der Papiere. Es ist davon auszugehen, dass es Stützungskäufe waren, die ein noch tieferes Abtauchen verhindert haben. Damit hat die Aktie exakt den Verlauf genommen, den wir hier im Vorfeld des Börsengangs skizziert hatten. Euphorie am Anfang, bevor die Anleger sich mit der Realität beschäftigen und erkennen, dass das Märchen vielleicht gar nicht so märchenhaft ist, wie es auf den ersten Blick scheint. Der ein oder andere wird den von uns empfohlenen Snap-Put vielleicht noch im Depot liegen haben. Dann dürfte die Freude groß sein. Aber auch diejenigen, die bereits Kasse gemacht haben, sind nicht zu kurz gekommen. Die Talfahrt wird weitergehen!br/>

