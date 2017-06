ORANIENBURG (dpa-AFX) - Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) hat am Freitag die dritte Produktionshalle des japanischen Pharmakonzerns Takeda in Oranienburg bei Berlin eröffnet. In das Projekt waren rund 100 Millionen Euro investiert worden, dadurch entstanden 180 neue Jobs. Nach der offiziellen Eröffnung besichtigte Merkel die Produktionsanlagen und ließ sich zeigen, wie Tabletten verpackt werden. In Oranienburg werden seit rund 130 Jahren Arzneimittel gefertigt. Zu DDR-Zeiten war hier das VEB Chemisch-Pharmazeutische Werk Oranienburg angesiedelt. Takeda hatte den Standort 2011 mit dem Kauf von Nycomed übernommen./rgo/DP/das

