BRÜSSEL (dpa-AFX) - Einen Tag nach einem Stromausfall hat sich der Betrieb am Brüsseler Flughafen weitgehend normalisiert. Im Zusammenhang mit der Panne gebe es keine Verspätungen mehr, sagte eine Sprecherin am Freitagvormittag. Man sei aber immer noch damit beschäftigt, am Donnerstag nicht abgefertigtes Gepäck seinen Besitzern nachzuschicken.

Ein Stromausfall hatte am Donnerstag zeitweise die Gepäckabfertigung am belgischen Flughafen Brüssel-Zaventem lahmgelegt. Es gab den ganzen Tag über Verspätungen. Einige Reisende traten ihre Flüge ohne ihr Gepäck an./maf/DP/men

