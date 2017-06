München - Der zweite Wahlgang der französischen Präsidentschaftswahlen schließt am Sonntag die Serie wichtiger Wahlen im ersten Halbjahr vor der Sommerpause ab, so Robert Greil, Chefstratege von Merck Finck Privatbankiers. Damit würden wieder verstärkt die Makrodaten in den Blickwinkel rücken: Kommende Woche seien das primär zahlreiche Veröffentlichungen von Einkaufsmanagerindices - in der Regel viel beachtete Konjunkturbarometer für die gesamtwirtschaftliche Lage.

