Mit Einsatz, Leidenschaft, Ideen und Können haben inzwischen rund 800 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter Liqui Moly zu dem gemacht, was es heute ist: ein weltweit bekannter Hersteller hochwertiger Schmierstoffe, Motorenöle, Additive, Fahrzeugpflegeprodukte, chemischer Reparaturhilfen sowie Service-, Klebe- und Dichtprodukte. Gegründet 1957, entwickelt und produziert Liqui Moly ausschließlich in Deutschland. Dort ist das Unternehmen unangefochtener Marktführer bei Additiven und wird von den Lesern der größten deutschen Autozeitschriften immer wieder zur besten Ölmarke gewählt. Das von Inhaber Ernst Prost geführte Unternehmen verkauft seine Produkte in über 120 Ländern und erwirtschaftete im Jahr 2016 einen Umsatz von 489 Mio. Euro. Die Lieferpalette umfasst über 4.000 Artikel. Täglich werden an fünf Produktionslinien im Zweischichtbetrieb mehr als 70.000 Dosen abgefüllt und verpackt.

Zur Optimierung der Etikettierungsabläufe bei Aerosoldosen und anderen zylindrischen Gebinden ...

Den vollständigen Artikel lesen ...