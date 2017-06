Erfurt (ots) - Im Rahmen der Mitmach-Aktion "KiKA kommt zu dir!" steht für die 6. Klasse der "Katholischen Schule Altona" ein besonderes Highlight an: Sie hat einen Schultag mit den "KiKA LIVE ALLSTARS" gewonnen. Die Schülerinnen und Schüler erleben Vertretungsstunden der besonderen Art: Wow- und Aha-Effekt sind hier garantiert. Zu sehen ist die "KiKA LIVE Vertretungsstunde XXL" vom 19. bis zum 22. Juni um 20:00 Uhr bei KiKA.



Prominente Vertretungslehrer bringen frischen Wind!



Die Rolle der Vertretungslehrer übernehmen die beliebten "KiKA LIVE ALLSTARS": Clarissa Corrêa da Silva ("KUMMERKASTEN"), "Wissen macht Ah!"-Moderator Ralph Caspers, "Pur+"-Moderator Eric Mayer, Linda Joe Fuhrich ("logo!"), "Timster"-Moderator Tim Gailus sowie Singa Gätgens ("TanzAlarm!" und "KiKA-Baumhaus") und "ERDE AN ZUKUNFT"-Moderator Felix Seibert-Daiker.



Kreativer Unterricht auf ALLSTARS-Art!



Die ALLSTARS unterrichten in Zweier-Teams je ein Unterrichtsfach und vermitteln auf kreative und humorvolle Art und Weise nützliches Wissen. So wird in spektakulären Versuchen in Physik mit Trockeneis und Seifenblasen experimentiert. Im Deutsch-unterricht bringen die Medien-Profis ihren Schülern die moderne Sprache noch näher und stellen Märchen mit Emojies dar. Dass dabei der Spaß nicht zu kurz kommt, dafür sorgen auch Jess und Ben, indem sie das Geschehen als "Direktorium" über einen Kontrollmonitor vom Lehrerzimmer aus moderieren und kommentieren.



In der letzten Stunde bildet der Sportunterricht den krönenden Abschluss: Die ALLSTARS treten gegen die Schüler an. Unterschiedliche Parcour-Challenges setzen jede Menge Teamgeist, Geschicklichkeit und Schnelligkeit voraus. Es wird spannend - wer macht das Rennen?



Auf kika.de und im KiKA-TEXT ab Seite 170 sind alle Informationen zu "KiKA kommt zu dir!" zu finden. Online stehen darüber hinaus zahlreiche Einsendungen zur Ansicht bereit. Weitere Informationen zur Mitmach-Aktion sowie zusätzliches Bildmaterial und Trailer finden Sie auch auf kika-presse.de.



Verantwortlicher Redakteur bei KiKA ist Sven Steinhoff.



