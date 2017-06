Berlin (ots) -



Die Woche der Sonne vom 17. bis 25. Juni 2017 wird von einer bundesweiten Infokampagne zu Erneuerbaren Energien begleitet. Die Brancheninitiative Zukunft ERDGAS nimmt dies zum Anlass, über die Vorteile der umweltfreundlichen Strom- und Wärmeversorgung mit Solarenergie und moderner Erdgas-Brennwerttechnologie zu informieren.



"Viele Kessel in deutschen Kellern sind veraltet und ineffizient. Diese Geräte verschleudern Energie und bares Geld", weiß Michael Oppermann, Pressesprecher von Zukunft ERDGAS. "Wer seinen alten Gaskessel gegen moderne Erdgas-Brennwerttechnik mit solarer Trinkwassererwärmung und Heizungsunterstützung tauscht, spart von heute auf morgen rund 40 Prozent Energiekosten", so Oppermann weiter.



Durch diese einfache Maßnahme wird nicht nur der eigene Geldbeutel entlastet, auch die Umwelt hat Grund zur Freude: 44 Prozent weniger CO2-Emissionen sind durch den Wechsel möglich. "Das macht Erdgas zum perfekten Partner der Erneuerbaren. Die Technik kann schnell und unkompliziert eingebaut werden und amortisiert sich bereits nach wenigen Jahren."



Dass in deutschen Heizkellern großes Potenzial schlummert, hat auch die Bundesregierung erkannt und fördert die Heizungsmodernisierung großzügig. Für die Kombination Erdgas und Solar gibt es von der KfW-Bank 3.600 Euro Zuschuss. Viele regionale Energieversorger fördern einen Heizungstausch mit weiteren Prämien, zum Beispiel mit einem Öl-Wechselbonus oder einem Gasliefervertrag.



Wie einfach der Umstieg auf moderne Erdgas-Brennwerttechnik und Solarenergie ist, erklären die Brancheninitiative Zukunft ERDGAS und der Bundesverband Solarwirtschaft (BSW Solar) in einem gemeinsamen Film: https://www.youtube.com/watch?v=MCtnpjtzUxw.



Zukunft ERDGAS e.V. ist die Initiative der deutschen Erdgaswirtschaft. Erdgas ist in Deutschland Heizenergie Nummer eins. Drei Viertel aller neu installierten Heizungen nutzen den klimaschonenden und kostengünstigen Energieträger. Zukunft ERDGAS setzt sich dafür ein, dass die Potenziale des Energieträgers Erdgas auch in Zukunft genutzt werden und informiert über die Chancen und Möglichkeiten, die Erdgas für die Energiewende und den Energiemix der Zukunft bietet. Getragen wird Zukunft ERDGAS von führenden Unternehmen der Erdgaswirtschaft wie Importeuren, Regionalversorgern und Stadtwerken. Die Heizgeräteindustrie und das Handwerk unterstützen die Initiative als Partner.



