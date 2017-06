Hamburg - Die Staatsanleiherenditen befinden sich weiterhin auf dem Rückzug, so die Analysten der HSH Nordbank AG.Das gelte insbesondere für die USA, wo die Renditen der T-Notes auf 2,13% gefallen seien (Vorwoche: 2,20%). Bei den Bunds sei es von niedrigem Niveau aus noch etwas niedriger gegangen. Interessanterweise habe auch die Zinsanhebung der US-Notenbank am letzten Mittwoch, es sei die zweite Straffung in diesem Jahr auf nunmehr 1,00% bis 1,25% gewesen, an dem Renditerückgang am langen Ende der Kurve nichts geändert.

