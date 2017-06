Den Haag - Die Kupferpreise erhielten durch ein reduziertes Angebot Unterstützung, unter anderem da Grasberg, die drittgrößte Kupfermine der Welt, streikte, so Wee-Lee Cheng, Senior Credit Analyst bei NN Investment Partners (NN IP).Gleichzeitig sei die Nachfrage nach Kupfer gestiegen, nicht zuletzt aufgrund Chinas Politik, den Verkauf von Elektrofahrzeugen anzukurbeln (jedes Elektroauto benötige mehr als 90 Kilogramm Kupfer). Die Aluminiumpreise seien ebenfalls festgeblieben, nachdem Chinas Umweltschutzbehörde eine Richtlinie für Produzenten in 28 Städten erlassen habe, die Produktion im Winter zu kürzen. Eisenerz sei 2016 um 80 Prozent in die Höhe geschossen, als Reaktion auf die Entscheidung der chinesischen Regierung, die Kohleproduktion zu drosseln. Beide Rohstoffe würden bei der Stahlerzeugung benötigt.

