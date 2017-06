Unterföhring (ots) - Die Hoffnung der gesamten Box-Nation ruht auf seinen Schultern: Der einzige amtierende deutsche Weltmeister Tyron Zeuge (25) fightet am Samstag, 17. Juni 2017, in Wetzlar erneut um seinen Titel. Nur drei Monate nach der erfolgreichen Titelverteidigung gegen den Nigerianer Isaac Ekpo trifft der WBA-Weltmeister im Super-Mittelgewicht nun auf den erfahrenen Briten Paul Smith (34).



ranBoxen zeigt den WM-Fight live in SAT.1 und auf ran.de. Ab 23:15 Uhr berichten Moderator Matthias Killing, Experte Axel Schulz, Kommentator Tobias Drews und Ringreporterin Andrea Kaiser live aus der Rittal Arena in Wetzlar. Zu Gast im Studio: Arthur Abraham, Marie Lang und Michael Smolik. Die beiden Kickbox-Champions kämpfen am 1. Juli 2017 wieder live in SAT.1.



Den kompletten Kampfabend inklusive aller Vorkämpfe gibt es ab 19:40 Uhr live auf ranFIGHTING.de.



Pressekontakt:



ProSiebenSat.1 TV Deutschland GmbH Michael Ulich Kommunikation/PR * Factual & Sports Tel.: +49 (89) 9507-7296 Email: Michael.Ulich@ProSiebenSat1.com



OTS: SAT.1 newsroom: http://www.presseportal.de/nr/6708 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_6708.rss2