Hamburg (ots) - Nach Informationen des Branchenmagazins kress bauen Mathias Döpfner und "Bild"-General Julian Reichelt die Berichterstattung zum Thema Auto in der "Bild"-Gruppe massiv um. Zukünftig soll die Auto-Berichterstattung im "Kompetenzcenter Auto" komplett gebündelt werden. Chefredakteur Auto der "Bild"-Gruppe und Chefredakteur von "Auto Bild" wird nach kress.de-Infos Tom Drechsler (52, Foto), bislang Stellvertreter von Chefredakteurin Marion Horn bei "Bild am Sonntag". Bernd Wieland (57), bislang Chefredakteur "Auto Bild", bleibt an Bord. Geschäftsführer Hans Hamer verliert an Macht.



