Marktteilnehmer basteln bereits seit Anfang dieses Monats innerhalb eine zwischengeschalteten Konsolidierung an einem möglichen Ausbruch über die aktuellen Jahreshochs und könnten in dem Wertpapier von Dürr bald wieder für steigende Kurse sorgen - eine schöne Long-Chance dürfte hieraus resultieren.

Damit tastet sich das Wertpapier sukzessiv wieder an seine in 2015 markierten Hochs von 109,80 Euro heran, nachdem die Aktie zuvor noch Anfang 2016 auf einem Niveau von 49,52 Euro notiert hatte. In diesem Bereich fand der Wert nämlich einen tragfähigen Boden vor und drehte wieder zur Oberseite ab - höher als 101,25 Euro kam Dürr aber noch nicht.

Die aktuell bullische Konsolidierungsphase lässt jedoch hoffen - nämlich auf eine größere Ausbruchsbewegung zur Oberseite mit einem glasklaren Kurspotential bis zu den Hochs aus 2015. Es fehlt lediglich noch der zündende Funke für den ...

