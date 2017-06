In der Schweiz wurden im vergangenen Jahr insgesamt 2.800 Tonnen alte Batterien gesammelt. Das waren knapp 100 Tonnen mehr als 2015, berichtet die bis Ende 2016 unter dem Namen Inobat agierende Batterieentsorgungs-Selbsthilfeorganisation (Beso) in ihrem aktuellen Geschäftsbericht. Die Rücklaufquote bezogen auf die in den Jahren 2015 und 2016 im Schnitt verkaufte Menge an Neubatterien lag bei knapp ...

Den vollständigen Artikel lesen ...