Von Herbert Rude

FRANKFURT (Dow Jones)--Die Chance auf ein Ende der Konsolidierung am deutschen Aktienmarkt hat sich zuletzt weiter verbessert. Noch ist der Markt zwar von einer abwartenden Stimmung geprägt. Der DAX könnte aber bereits in der kommenden Woche nachhaltig nach oben ausbrechen und seine Rekordjagd wiederaufnehmen - mit einem ersten Test der 13.000er Marke und auch Ständen oberhalb dieser nächsten großen runden Marke.

Aus technischer Sicht hat der DAX in der nun bereits einen Monat dauernden Konsolidierung die Überkauftheit abgebaut. Indikatoren wie der RSI sind in den neutralen Bereich zurückgekehrt.

Der Anstieg auf ein neues Hoch über 12.900 am Mittwoch hat sich zwar erst einmal als Fehlausbruch entpuppt, denn der DAX ist anschließend wieder in die Konsolidierungszone zurückgekehrt. Das sich anschließende Tief liegt aber deutlich oberhalb des vorausgegangenen Tiefs der Seitwärtsspanne. Von daher ist die Abfolge steigender Hochs und steigender Tiefs weiter intakt und damit auch per Definition der Aufwärtstrend.

Auch eine zweite Abwärtswelle wird dem Nasdaq das Genick nicht brechen

Das größte Risiko sehen Marktteilnehmer in einer weiteren Korrekturwelle der US-Technologiewerte. Nach dem Kursanstieg von Amazon und Alphabet auf 1.000 Dollar waren Gewinnmitnahmen in den Augen der Marktteilnehmer überfällig. Eine zweite Abwärtswelle ist nun die Standarderwartung. Kurzfristig sieht es allerdings nicht danach aus: Auf das erste Tief wurde zuletzt wiederholt gekauft, das deutet eher auf eine Stabilisierung hin.

Übergeordnet dürfte sich die Korrektur im Nasdaq-100 als normale Korrektur erweisen. Denn hier wird der Takt für die erst am Beginn stehende neue industrielle Revolution vorgegeben - mit Roboter-Technik, autonomen Fahren und Biotechnologie, aber auch mit der totalen Vernetzung über Big Data. Die Innovationswelle ist einer der langfristigen Treiber der Weltkonjunktur, weil sie den Bedarf an Investitionen anheizt.

Europa wächst dynamisch - und der DAX ist preiswert

Obwohl die technologische Musik vor allem in den USA spielt, dürften im Ländervergleich die Aktien der Eurozone weiterhin das höchste Potenzial aufweisen. Grund ist die konjunkturelle Erholung, die über Jahre hinaus anhalten könnte. Während sich die wirtschaftliche Dynamik in den USA eher abschwächt, zieht sie in der Eurozone deutlich an. Das IfW sieht Deutschland bereits an der Schwelle zur Hochkonjunktur.

Dabei ist gerade der DAX besonders günstig bewertet, das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis der 2017er Gewinnschätzung liegt bei etwa 14, entspricht damit also dem längerfristigen Durchschnitt. Auf die Gewinnschätzungen für das kommende Jahr wird vermutlich ab Ende September geschaut. Ein erneut zweistelliges Gewinnwachstum ist wahrscheinlich. Der DAX wäre dann auch bei einem Anstieg in den Bereich um 14.000 Punkte ähnlich bewertet wie derzeit.

Am Montag wird am Markt voraussichtlich erst einmal der Verfallstermin abgearbeitet werden. In Deutschland stehen am Dienstag neue Erzeugerpreisdaten zur Veröffentlichung an. Am Mittwoch gibt es Daten vom US-Immobilienmarkt, am Freitag schwillt der Reigen der Konjunkturdaten mit den Einkaufsmanager-Indizes diesseits und jenseits des Atlantiks an.

June 16, 2017

