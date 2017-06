Dow Jones hat von EQS/DGAP eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten.

DGAP-Media / 2017-06-16 / 11:54 *Berlin, 16. Juni 2017.* Seit Freitag, den 16. Juni, um 12 Uhr, steht Projektentwicklern, Bauträgern und privaten Anlegern unter www.ev-capital.de [1] die neue Immobilien-Crowdinvestingplattform _Engel & Völkers Capital_ zur Verfügung. Das erste Immobilienprojekt der Plattform ist ein Neubauvorhaben im Hamburger Stadtteil Sasel. *Erstes Immobilienprojekt geht an den Start* In der Straße Waldweg entsteht hier ein Mehrfamilienhaus mit exklusiven Wohneinheiten. Crowd-Anleger können über die Plattform bis zu 1,62 Millionen Euro in das Projekt in Hamburg investieren. Das gesamte Projektvolumen beträgt 4,6 Millionen Euro. Die Verzinsung des eingesetzten Kapitals liegt bei 6,5 Prozent jährlich, bei einer Laufzeit bis zum 31. Mai 2019. *Vollphasenfinanzierer mit Finanzierungsgarantie* Im Fokus der Immobilien-Crowdinvestingplattform _Engel & Völkers Capital_ steht die Projektfinanzierung von Bauvorhaben und Grundstücken. Das Gesamtvolumen pro Projekt reicht von 1 bis 300 Millionen Euro. Jedes auf der Plattform gelistete Immobilienprojekt wird vorab zusammen mit einer Vielzahl namhafter Partner geprüft. Der Analyseprozess wurde eigens von der Plattform entwickelt und basiert auf wirtschaftlichen Parametern. Dieser schnell anwendbare und speziell konzipierte Prozess ist einmalig. Zudem gibt es für jedes angebotene Projekt eine Garantie auf Vollfinanzierung - ein Novum im Immobilien-Crowdinvesting. "Wir verstehen uns als Full-Service-Anbieter und Vollfinanzierer. Projektentwicklern bieten wir ein einzigartiges und individuelles Leistungsspektrum und begleiten sie in allen Phasen des Projekts, von der kurzfristigen Grundstückssicherung bis hin zur Sanierung - ganz auf den jeweiligen Bedarf zugeschnitten", sagt Marc Laubenheimer, Geschäftsführer der Immobilien-Crowdinvestingplattform _Engel & Völkers Capital_. *Mit der Engel & Völkers Capital investieren* Über die Crowdinvestingplattform _Engel & Völkers Capital_ erhalten Anleger Zugang zu einer Geldanlage, die bisher nur großen Investoren möglich war. Bereits ab einem Betrag von 100 Euro können sie in die gelisteten Immobilienprojekte investieren. Zusätzlich beteiligen sich auch die Engel & Völkers Capital AG sowie deren institutionelle Partner mit mindestens 10 Prozent an jedem Projekt und geben eine Vollfinanzierungsgarantie. *Über die Crowdinvestingplattform* _Engel & Völkers Capital_ Seite an Seite mit professionellen Investoren in Immobilien investieren. Das bietet die Crowdinvestingplattform _Engel & Völkers Capital_ www.ev-capital.de [1]. Im Fokus der Plattform steht die Projektfinanzierung von Bauvorhaben und Grundstücken für Bauträger und Projektentwickler mit einem Projektvolumen von 1 bis 300 Millionen Euro. Die Plattform _Engel & Völkers Capital_ wurde Anfang 2017 gemeinsam von der Engel & Völkers Capital AG und der kapilendo AG gegründet. *Über die Engel & Völkers Capital AG* Die Engel & Völkers Capital AG ist ein unabhängiger Investment und Asset Manager für Immobilieninvestitionen. Zentrales Geschäftsfeld ist die Strukturierung und Syndizierung von Kapitalanlagen und das damit verbundene Asset Management für institutionelle und private Investoren. Im Fokus steht die Projektfinanzierung von Bauvorhaben und Grundstücken für Bauträger und Projektentwickler über institutionelle Spezialfonds. Die Engel & Völkers Capital AG ist Lizenzpartner der Engel & Völkers Gruppe, einem weltweit führenden Dienstleistungsunternehmen in der Vermittlung von hochwertigen Wohn- und Gewerbeimmobilien sowie Yachten und Flugzeugen im Premium-Segment. An mehr als 700 Standorten bietet Engel & Völkers privaten und institutionellen Kunden eine professionell abgestimmte Dienstleistungspalette. Beratung, Vermietung, Verkauf oder Bewertungen rund um Immobilientransaktionen sind die Kernkompetenzen der über 9.000 Mitarbeiter/innen. Derzeit ist Engel & Völkers in über 30 Ländern auf vier Kontinenten präsent. *Pressekontakte * _Hanna Dudenhausen / Engel & Völkers Capital / Joachimsthaler Str. 10 / D-10719 Berlin / Telefon: +49 (0)30 364 285 705 / E-Mail: _h.dudenhausen@ev-capital.de _/ _www.ev-capital.de [1] _Bettina Prinzessin Wittgenstein / Engel & Völkers AG / Leitung Globale Unternehmenskommunikation / Stadthausbrücke 5 / D-20355 Hamburg / Telefon: +49 (0)40-36 13 11 20 / E-Mail: Bettina.Wittgenstein@engelvoelkers.com / _www.engelvoelkers.com [2] Ende der Pressemitteilung Zusatzmaterial zur Meldung: Bild: http://newsfeed2.eqs.com/evc/583433.html [3] Bildunterschrift: Start der Immobilien-Crowdinvestingplattform Engel & Völkers Capital Emittent/Herausgeber: EVC Crowdinvest GmbH Schlagwort(e): Finanzen 2017-06-16 Veröffentlichung einer Pressemitteilung, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. 