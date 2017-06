Bad Marienberg - Das Preisniveau der privaten Konsumausgaben in Deutschland lag im Jahr 2016 um 3,6% über dem Durchschnitt der 28 Mitgliedstaaten der Europäischen Union (EU), so das Statistische Bundesamt (Destatis) in einer aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung: Wie das Statistische Bundesamt weiter mitteilt, war das Preisniveau in den meisten direkten Nachbarstaaten wie schon in den vergangenen Jahren höher als in Deutschland.

