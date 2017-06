Stuttgart - Der deutsche Leitindex DAX (ISIN DE0008469008/ WKN 846900) markierte im Wochenverlauf ein neues Rekordhoch bei 12.921 Punkten, so Manfred Mühlheim, Bereichsleiter Asset Management bei der SÜDWESTBANK. "Grund für die weiterhin positive Stimmung an den Börsen ist die Leitzinserhöhung in den USA", erkläre Mühlheim.

