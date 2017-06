Irgendwas ist immer. Die Deutsche Bank (ISIN DE0005140008) macht mal kleine, mal große Schlagzeilen, so zuletzt eine "kleine" in Bezug auf die "Peanuts" von 170 Millionen als Strafe wegen der Euribor-Problematik. Aber es sind so gut wie nie "good news". Die so langsam aber dringend nötig wären, denn die Aktie rutscht immer näher an den "Punkt X", unter dem eine charttechnische Trendwende vollendet wäre. Nach unten, versteht sich.

Der DAX markiert neue Rekorde, aber neben den Autos bleibt ausgerechnet ein solcher Blue Chip wie die Deutsche Bank liegen. Das alleine macht klar: Die Phase großer Hoffnungen, welche die Aktie zwischen Ende September und Ende Januar immer höher trieb, ist einer Phase abgrundtiefer Skepsis gewichen. Der Umbau des Restrukturierungsplans, die Kapitalerhöhung und ordentliche, ...

