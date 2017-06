Frankfurt - Das Wachstum des indischen Bruttoinlandsprodukts hat im ersten Quartal enttäuscht und ist von 7,0% auf 6,1% yoy zurückgegangen, so die Analysten der DekaBank.Schwach hätten sich sowohl der Bausektor als auch das Verarbeitende Gewerbe und die Finanzindustrie gezeigt. Zum Teil sei der Konjunkturrückgang auf Sonderfaktoren zurückzuführen: Die Bargeldreform habe bei ihrer Einführung Anfang November zu einem deutlichen Rückgang des Bargeldumlaufs geführt, was sich offenbar erst um den Jahreswechsel stärker ausgewirkt habe. Zudem habe durch eine deutliche Aufwärtsrevision des Vorjahresquartals die Vergleichsbasis erhöht, was auf die aktuelle Wachstumsrate drücke.

