Frankfurt - Weder Goldoptimisten noch -pessimisten können derzeit triumphieren: Die Notierungen bleiben in einer Seitwärtsspanne um 1.200 US-Dollar je Feinunze gefangen, so die Deutsche Börse AG.Im Mai habe sich Gold wieder etwas verteuert, vergangene Woche sei der Preis auf knapp unter 1.300 US-Dollar geklettert, auch aufgrund der jüngsten US-Dollar-Schwäche, die den Golderwerb für Euro-Anleger verbillige. Seitdem gehe es aber wieder nach unten: Am Mittwochmorgen habe die Notierung bei 1.267 US-Dollar gelegen. Seit Jahresanfang ergebe sich damit aber immer noch ein Plus von 11 Prozent.

